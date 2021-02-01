За виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції.

Народного депутата Олександра Дубінського виключили з фракції "Слуга народу".

Про це заявила його колега Ольга Василевська-Смаглюк у Telegram.

За словами депутатки, засідання фракції було дуже коротким, а виключення Дубінського підтримала більшість.

"Це було найкоротше засідання фракції СН ever. За виключення Дубінського зібрали більше 180 підписів. Питання зняття (депутата від Слуги народу Миколи - ред.) Сольського з голови комітету не розглядалось", - написала вона.

Як повідомляє УП, за виключення Дубінського віддали свої голоси 198 членів фракції, 29 - проти, 19 - не голосували. Рішення було зачитане головою фракції Давидом Арахамією

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Автор: УНІАН