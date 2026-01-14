Помер нардеп з фракції 'Слуга народу' Кабанов

Йому було 52 роки, обирався в парламент по списку партії "Слуга народу".

Помер народний депутат України Олександр Кабанов із фракції "Слуга народу".

Про це УНІАН повідомили у фракції. Колеги по фракції зазначають, що це раптова смерть, хоч у нього і були проблеми зі здоров’ям.

Олександр Кабанов народився 6 серпня 1973 року. На момент обрання до парламенту був сценаристом в ТОВ "Квартал 95".

Обраний до Верховної Ради по списку партії "Слуга народу" під номером 87.

Працював у парламентському комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив сьогодні, 14 січня, на засіданні парламенту, що "передчасно пішов з життя2 народний депутат України нинішнього 9 скликання Олександр Кабанов.

"Висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким Олександра Євгеновича", - зазначив він.

Народні депутати України хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять свого колеги.

Смерті серед народних депутатів

Як повідомляв УНІАН, у травні 2025 року після тривалої боротьби з важкою хворобою на 49-му році життя помер народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія зазначав, що Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики до роботи у Верховній Раді України.

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук зазначила, що Швець "був хорошим журналістом, добрим другом і відповідальним, чуйним депутатом".

В липні 2025 року у автоаварії загинув народний депутат зі Львова від партії "Голос" Ярослав Рущишин.

А 30 серпня у Львові невідомий застрелив народного депутата від фракції "Європейська солідарність", колишнього спікера Верховної Ради та провідника Майдану Андрія Парубія.

