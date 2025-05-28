Швець пройшов професійний шлях від журналістики до роботи у Верховній Раді України.

Після тривалої боротьби з важкою хворобою на 49-му році життя помер народний депутат від "Слуги народу" Сергій Швець. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, висловивши співчуття родині Швеця.

"Сергій Швець гідно пройшов свій професійний шлях - від журналістики до роботи у Верховній Раді України. Ми запам’ятаємо його чесною, порядною, принциповою людиною. Вічна пам'ять", - написав він.

Заступниця голови фракції "СН" Євгенія Кравчук зазначила, що Швець "був хорошим журналістом, добрим другом і відповідальним, чуйним депутатом".

Відео дня

"Сергій довго боровся з онкологією, але до останнього ходив на засідання Верховної Ради України і займався своїм округом в Києві", - написала вона.

Крім того, інший депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський зауважив, що Швець "ходив на засідання Ради, помираючи в прямому сенсі слова".

"Ми всі знали, що допомогти йому нічим вже не можливо, він знав, але приходив і голосував разом з усіма, аж до попереднього засідання Ради. Я розумію, що образ народного депутата давно і, можливо, назавжди сформований негативно, цілком можливо, заслужено. Але всі люди в залі різні, і я хотів би, щоб Сергія запам'ятали саме таким. Тим, хто працював до кінця", - зазначив парламентар.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук також висловив свої співчуття і зауважив, що Швець був "журналістом, який умів говорити з людьми просто і чесно".

"Народний депутат, який не боявся ставити незручні запитання - і в ефірі, і в залі парламенту. Людина зі щирим серцем і досвідом багатьох редакцій, яка завжди пам’ятала, для чого прийшла в політику", - написав він.

Як відомо, Швець був обраний до парламенту у 2019 році. Він був Секретарем Комітету ВР з питань свободи слова.

Інші втрати, про які писав УНІАН

У квітні стало відомо про смерть народного депутата від групи "Відновлення України" Володимира Мороза.

Він був головою підкомітету з питань електроенергетики та транспортування електроенергії Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Вас також можуть зацікавити новини: