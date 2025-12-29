Групу нардепів підозрюють в організації голосування за гроші: у НАБУ розкрили деталі

До складу злочинної групи входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради.

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили про підозру учасникам організованої злочинної групи, яка діяла у Верховній Раді та забезпечувала отримання неправомірної вигоди народними депутатами за "потрібне" голосування. Про це повідомила прес-служба НАБУ.

За даними слідства, група мала ієрархічну структуру та чіткий розподіл ролей. До її складу входили чинні народні депутати України та службові особи апарату Верховної Ради. Діяльність групи координував один із народних депутатів.

"Для організації голосувань учасники групи надсилали вказівки з номерами законопроєктів у спеціально створеній групі месенджера WhatsApp. Після голосувань окремим народним депутатам систематично передавали грошові кошти", - йдеться у повідомленні.

В НАБУ також поінформували, що підозрювані - 5 народних депутатів України. Всім вручені клопотання про обрання запобіжних заходів. Правова кваліфікація: ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 368 КК України.

Як повідомляв УНІАН, 27 грудня НАБУ заявило, що викрито організовану злочинну групу, до складу якої входили чинні народні депутати України.

Деталі пообіцяли оприлюднити згодом.

Водночас, стало відомо, що слідчі дії НАБУ відбуваються у Комітеті з питань транспорту та інфраструктури. Зокрема, про це розповіла членкиня комітету Юлія Сірко.

