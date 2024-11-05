Повідомляється, що Куницький протягом усього жовтня був відсутній на голосуваннях у ВРУ, будучи у відрядженні.

З'явилася інформація про те, що народний депутат України від партії "Слуга народу" Олександр Куницький міг втекти з України, виїхавши у відрядження за кордон і не повернувшись. Команда антикорупціонерів Bihus.info в Telegram із посиланням на власні джерела повідомила, що чутки, які ходили раніше, небезпідставні:

"Як давно нардеп за кордоном - точно сказати важко. Однак згідно з інформацією на сайті Верховної Ради в розділі "Голосування депутата", він був відсутній на голосуваннях протягом усього жовтня".

Джерело зазначає, що Куницький є другом народних депутатів Миколи Тищенка та Артема Дмитрука, який втік за кордон. Крім того, Куницький відомий численними "розбірками" з патрульною поліцією, які демонстрував у себе на Youtube-каналі.

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"Дмитрук свою підозру нарешті отримав, а Куницький - ні. Він катався за кордон, затримувався у відрядженнях і жив на повну", - зазначено в тексті.

Інші новини про нардепів-утікачів

Раніше УНІАН повідомляв, що підозрюваний у корупції нардеп Одарченко міг втекти за кордон.

"Про причини неявки нардеп суду і прокурору не повідомив. Захисники обвинуваченого також не змогли повідомити суду про місце знаходження їхнього підзахисного і відзначають відсутність зв'язку з ним", - заявила САП.

Крім того, стало відомо, хто допомагав втекти Дмитруку. "Встановлено, що депутат 23 серпня 2024 року незаконно перетнув кордон України в напрямку Молдови в районі пунктів пропуску "Павлівка" в зоні відповідальності відділу прикордонної служби "Велика Комарівка" прикордонного загону ДПСУ", - розповіли в ДБР.

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