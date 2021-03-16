Зеленського у першому турі президентських виборів готові підтримати 27-28% українців.

Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, то найбільшу підтримку громадян як в першому, так і в другому турах отримав би чинний президент Володимир Зеленський.

Про це йдеться в переданих УНІАН результатах опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова.

Читайте також"Політичний булінг": МЗС відповіло на погрози Росії через створення Кримської платформи

«Якби найближчим часом відбувалися президентські вибори, найбільше голосів у першому турі отримав би В. Зеленський (19% усіх опитаних або 27% тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме)», - йдеться в результатах.

Мають намір проголосувати за лідера партії «Європейська солідарність» Петра Порошенка відповідно 13,5% і 20% опитаних, за співголову фракції «Опозиційна платформа – За життя» Юрія Бойка — відповідно 13% і 17%, за лідера ВО «Батьківщина» Юлію Тимошенко — відповідно 8% і 10%, за лідера партії «Сила і честь» Ігоря Смешка — відповідно 5% і 6%.

Решта кандидатів мають підтримку менш як 5%.

У випадку, якби кандидатом від партії «Опозиційна платформа — за життя» замість Юрія Бойка був Віктор Медведчук, голоси розподілилися б таким чином: Зеленський отримав би 19% голосів серед усіх опитаних або 28% серед тих, хто візьме участь у виборах і визначився, за кого голосуватиме), Порошенко — відповідно 13,5% і 20%, Тимошенко — відповідно 8% і 10,5%, Медведчук — відповідно 6% і 8%, Смешко — відповідно 5% і 7%.

Під час опитування респондентам пропонувалося обрати, за кого з політиків вони проголосували б, якби відбувся другий тур виборів президента України. Другий тур моделювався за участі чотирьох кандидатів: Зеленський, Бойко, Порошенко, та спікер ВР Дмитро Разумков.

Зеленський у випадку електорального суперництва у другому турі з Порошенком, Бойком чи Разумковим стає переможцем президентських виборів. Разумков перемагає Порошенка і Бойка, а Порошенко перемагає у випадку електорального суперництва у другому турі з Бойком.

***Дослідження проведене соціологічною службою Центру Разумкова з 5 по 9 березня 2021 року методом інтерв’ю «обличчям до обличчя» за місцем проживання респондентів. Було опитано 2018 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей за вибіркою, що репрезентує доросле населення за основними соціально-демографічними показниками. Теоретична похибка вибірки (без врахування дизайн-ефекту) не перевищує 2,3% з імовірністю 0,95.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров