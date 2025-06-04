Нові закони спростять життя і виробникам дронів, і волонтерам, і самим військовим.

Оптоволокно для армії тепер завозитиметься без оподаткування, а виробники зможуть безкоштовно передавати військовим запчастини до дронів для їх ремонту. Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам розповів Роман Костенко, народний депутат від "Голосу", секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

"Сьогодні було підтримано і проголосовано за основу і в цілому два законопроєкти, що стосуються змін до Податкового та Митного кодексів, які дозволять нам без оподаткування завозити оптоволокно для дронів і розвивати наші спроможності", - зазначив він.

Костенко пояснив, що раніше ухвалювалися подібні законопроєкти щодо деталей для дронів, а тепер це зроблено і для оптоволокна.

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"Питання - чому так довго? Напрацьовували законопроєкт, напрацьовували правильне рішення, тому що ми ж розуміємо, що це не просто зробити як для дронів. Ми проводили наради, проводили розмови з виробниками. Тому що, якщо деталі для дронів, - це деталі для дронів, а оптоволокно використовується всюди. Котушки для дронів - це тільки одна їх частина", - зауважив парламентар.

Так, підкреслив він, у цьому питанні має бути контроль. "Щоб ми не всім дозволили, хто там інтернет тягне, або використовує їх в інших цілях, - ми конкретно звільняємо для тих, хто робить це для армії, для дронів", - сказав представник Комітету.

Також відповідними змінами до законодавства виробникам було надано можливість безкоштовно передавати до військових частин різні комплектуючі до дронів для їх ремонту.

"Зараз цього не можна було робити, вони не могли це списувати. Зараз вони зможуть. Якщо якійсь бригаді потрібно, вони можуть безоплатно передати і потім у себе відмітити, що це було передано до Збройних сил, а військові частини зможуть самі це відремонтувати", - зазначив депутат.

Дронова галузь України

Як повідомляв УНІАН, раніше заступник міністра оборони України Олександр Козенко заявив, шо Україна вивела галузь безпілотників на новий рівень і розвиває інноваційні рішення у повітрі, на землі та у воді.

За його словами, наразі український оборонно-промисловий комплекс може виробляти 10 мільйонів різних дронів на рік.

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