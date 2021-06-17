Також депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" вимагають відсторонити Микиту Потураєва від головування у Комітеті з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Депутати від партії "Опозиційна платформа - За життя" вимагають, аби Регламентний комітет парламенту негайно зібрався і надав оцінку висловлюванням голови Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, народного депутата від "Слуги народу" Микити Потураєва на адресу фракції «ОПЗЖ».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на засіданні Верховної Ради заявив депутат від "ОПЗЖ" Юрій Павленко.

На його думку, Регламентний комітет має дати оцінку висловлюванням Потураєва.

Читайте такожЗМІ розкрили плани деяких "слуг" на літо: виїзне "засідання" з презентаціями та шашликамиКрім того, Павленко попросив голову парламенту Дмитра Разумкова «на час розслідування» відсторонити Потураєва від головування у профільному комітеті.

"Такі висловлювання навіть при вибаченні дискредитують країну, дискредитують парламент", - сказав Павленко.

Він також заявив, що депутати від "ОПЗЖ", які є членами Комітету з питань гуманітарної та інформаційної політики, не братимуть участь в його засіданнях, доки Потураєв очолює цей комітет.

Інший депутат від "ОПЗЖ" Нестор Шуфрич, який є головою Комітету ВР з питань свободи слова, заявив, що сьогодні сталася "перша бійка в парламенті 9-го скликання".

"І це все, Микито, завдяки тобі", - додав він.

Шуфрич також заявив, що «ОПЗЖ» звернеться до генерального прокурора через "публічні заклики до вбивства своїх колег-народних депутатів України".

Сьогодні, 17 червня, під час розгляду у Верховній Раді законопроекту (№4107), яким врегульовується діяльність Нацради з питань телерадіомовлення, виник конфлікт між депутатами від «ОПЗЖ» і Потураєвим.

Депутати від «ОПЗЖ» наполягали на розгляді своїх поправок до законопроекту, і коли після трьох днів їх розгляду документ мали винести на голосування, вони стали біля трибуни і намагалися перешкодити голосуванню.

На різні звинувачення фракції «ОПЗЖ» Потураєв, який з трибуни доповідав щодо законопроекту, заявив, що епоха бідності закінчиться в Україні тоді, коли «закінчиться епоха брехні». При цьому він додав, що епоха бідності закінчиться тоді, коли «повсталий народ викине фракцію «ОПЗЖ» з парламенту і розстріляє».

У відповідь представники «ОПЗЖ» розпочали штовханину біля трибуни, найбільш активним був Ілля Кива. Щоб підтримати свого колегу Потураєва, до трибуни підійшли депутати від «Слуги народу», і біля трибуни почалася штовханина.

Тоді голова Верховної Ради Дмитро Разумков оголосив у засіданні парламенту 15-хвилинну перерву.

Після перерви Потураєв вибачився перед фракцією «ОПЗЖ».

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Автор: Тетяна Поляковська