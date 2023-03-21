Ця країна стала єдиною, яка виступила проти спільної заяви.

Угорський міністр закордонних справ (МЗС) Угорщини Петер Сійярто заблокував заяву ЄС відносно ордера на арешт російського президента Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.

Про це у коментарі виданню Index повідомив уряд країни. У заяві зазначається, що глава МЗС не накладав вето на спільну заяву щодо ордера на арешт Путіна, а "виступив проти резолюції, яку головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мав намір видати від імені всіх країн-членів ЄС".

"Сійярто висловив протест країни проти таких дій", – уточнюється у коментарі.

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Угорський уряд висловили думку, що Боррель повинен був лише від свого імені виступити із заявою з даного приводу, а не від імені всього Євросоюзу.

Позиція Угорщини щодо України

Влада Угорщини займає відверто антиукраїнську позицію. Країна всіляко намагається підтримувати російські наративи у Європі і діяти на угоду Кремлю.

Зокрема Угорщина увесь час ускладнює чи перешкоджає запровадженню антиросійських санкцій. А угорський прем'єр Віктор Орбан заявляв, що Україна не зможе виграти війну проти РФ, тому їй потрібно обдумати інші варіанти досягнення миру.

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