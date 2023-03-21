Угорський міністр закордонних справ (МЗС) Угорщини Петер Сійярто заблокував заяву ЄС відносно ордера на арешт російського президента Володимира Путіна, виданого Міжнародним кримінальним судом.
Про це у коментарі виданню Index повідомив уряд країни. У заяві зазначається, що глава МЗС не накладав вето на спільну заяву щодо ордера на арешт Путіна, а "виступив проти резолюції, яку головний дипломат ЄС Жозеп Боррель мав намір видати від імені всіх країн-членів ЄС".
"Сійярто висловив протест країни проти таких дій", – уточнюється у коментарі.
Угорський уряд висловили думку, що Боррель повинен був лише від свого імені виступити із заявою з даного приводу, а не від імені всього Євросоюзу.
Позиція Угорщини щодо України
Влада Угорщини займає відверто антиукраїнську позицію. Країна всіляко намагається підтримувати російські наративи у Європі і діяти на угоду Кремлю.
Зокрема Угорщина увесь час ускладнює чи перешкоджає запровадженню антиросійських санкцій. А угорський прем'єр Віктор Орбан заявляв, що Україна не зможе виграти війну проти РФ, тому їй потрібно обдумати інші варіанти досягнення миру.