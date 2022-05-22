Законопроект наразі розробляється Міністерством закордонних справ та буде схожий на ухвалений у Польщі закон про підтримку громадян України.

У президента повідомили про деталі законопроекту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні, який найближчим часом буде внесено на розгляд до Верховної Ради.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар глави держави Сергій Никифоров.

"Треба звернути увагу на той закон, який прийняли у Польщі для тимчасово переміщених осіб з України та яким фактично прирівняли громадян України до громадян Польщі, але без права голосування. Відповідно, в Україні за ініціативи президента буде прийнятий, скажімо так, схожий закон", - зазначив він.

За словами Никифорова, про якісь конкретні положення законопроекту говорити наразі зарано, тому що він все ще розробляється Міністерством закордонних справ.

Він також додав, що наразі невідомий й час, коли відповідний законопроект може бути внесений на розгляд до Верховної Ради.

Як відомо, 13 березня у Польщі набув чинності закон про підтримку громадян України, які прибувають до країни через агресію РФ проти України.

Закон урегульовує питання легальності перебування українців у Польщі та надання їм усебічної підтримки.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 22 травня, під час промови у Верховній Раді президент України Володимир Зеленський анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польші в Україні.