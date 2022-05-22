Зеленський та Дуда виступили у Верховній Раді.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього виступу у Верховній Раді анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні.

Про це народний депутат України, представниця Верховної Ради України у Конституційному суді Ольга Совгиря (фракція "Слуга народу").

"Президент України анонсував внесення до парламенту найближчим часом законопроекту про особливий правовий статус громадян Польщі в Україні", - зазначила народна депутатка.

Деталі щодо того, що передбачає цей статус, поки не повідомляють.

Як писав УНІАН, в неділю, 22 травня, до Києва з неанонсованим візитом приїхав президент Польщі Анджей Дуда.

Він виступив у Верховній Раді та став першим світовим лідером, що зробив це від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

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