За словами спікера парламенту, Україна сподівається на формування необхідного консенсусу серед союзників щодо цього питання.

План дій щодо членства (ПДЧ) України в Північноатлантичному альянсі хотілося б бачити у найближчій перспективі.

Читайте такожКулеба назвав альтернативу ПДЧ України у НАТОЯк повідомила прес-служба парламенту, про це голова Верховної Ради Дмитро Разумков заявив під час зустрічі з заступником генерального секретаря НАТО Мірче Джоане в Брюсселі.

"Ми хотіли б бачити ПДЧ для України у найближчій перспективі і сподіваємось на формування серед союзників необхідного консенсусу в цьому питанні", - сказав він.

Також Разумков зазначив, що спільним пріоритетом і завданням Альянсу та України є відновлення засідань Комісії Україна – НАТО на високому рівні.

Крім того, він підкреслив, що парламентський вимір залишається важливою складовою політичного діалогу з НАТО та союзниками. "Ми вдячні Парламентській асамблеї НАТО, а також союзникам, що на пропозицію України було погоджено перенести проведення чергової весняної сесії ПА НАТО наприкінці травня 2022 року в Києві. Я сподіваюся, що коронавірус не буде нам заважати в цьому", - сказав Разумков.

Голова ВР також висловив вдячність державам-членам НАТО за підтримку внутрішніх реформ в Україні, а також за зацікавленість та підтримку ініціативи України щодо заснування "Кримської платформи", кінцевою метою якої є деокупація Криму.

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Автор: Надя Пришляк