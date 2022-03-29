Давид Арахамія наголосив, що українська сторона визнає лише ті міжнародні кордони України, які були станом на 1991 рік.

Голова фракції "Слуга народу" в українському парламенті Давид Арахамія та національний лідер кримських татар Мустафа Джемілєв уточнили позиції України щодо Криму у запропонованому договорі про міжнародні гарантії безпеки для країни.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони повідомили під час брифінгу представників української делегації на переговорах з Росією у Стамбулі.

На запитання щодо позиції по тимчасово окупованих Росією територіях Криму та Донбасу у цьому договорі, Арахамія зазначив: "З точки зору розповсюдження гарантій безпеки? Якщо є конфліктна зона, то жоден міжнародний гарант, якщо він підпише гарантію на зону, в якій зараз конфлікт, то це фактично він через три дні, згідно з договором, має вступити в цей конфлікт. Тому це не буде працювати".

Своєю чергою Джемілєв на запитання стосовно пропозиції протягом 15 років не проводити військових дій щодо Криму, зауважив, що українська концепція з визволення окупованих територій не передбачає застосування сили.

"Там буде вказано 5 років чи 15 років – не має особливого значення", – сказав він.

Водночас Джемілєв зазначив, що якщо вестимуться перемовини про статус територій, то це означатиме, що Росія визнає окупацію цих територій.

"Відповідно до Женевської конвенції 1949 року про статус окупованих територій, на території окупованого Криму має діяти українське законодавство... Значить, і будуть демократичні права, які були до окупації. І процес визволення Криму від окупації буде значно легшим", – пояснив він.

Так, підкреслив Джемілєв, у договорі має бути обов'язково вказано, що це є окупована територія.

Арахамія наголосив, що позиція України не змінюється.

"Ми визнаємо міжнародні кордони України – тільки ті кордони, які були станом на 1991 рік. Немає тут жодних компромісів, червоних ліній... Ми тільки таке формулювання підписуємо. У Росії, звісно, може бути своя версія цих подій, як вони вже визнали, що Крим – російський. Це їхнє право – робити такі промови і такі позиції фіксувати. Але українська позиція чітка і постійна, і це точно не піддається взагалі обговоренню", – запевнив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 29 березня, Арахамія під час брифінгу в Стамбулі вказав на "нерегульовані питання" щодо ОРДЛО та Криму, пояснивши, що міжнародні гарантії безпеки тимчасово не будуть працювати на тих територіях.

Водночас радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зауважив, що питання Криму є окремим пунктом договору, в якому українська сторона пропонує зафіксувати позицію України і Росії – протягом 15 років проводити двосторонні переговори щодо статусу Криму та Севастополя.

Окремим пунктом українська сторона пропонує російській наступне: Україна і Росія не будуть протягом цього часу, поки триватимуть переговори, використовувати військові чи збройні сили для вирішення питання Криму.