Курс гривні до євро встановлено на рівні 48,30 грн/євро.

Національний банк України встановив на середу, 1 жовтня, офіційний курс долара до гривні на рівні 41,14 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 18 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, по відношенню до євро гривня також посилила позиції. Так, офіційний курс європейської валюти на середу установлено на рівні 48,30 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 14 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 41,12/41,15 грн/дол., а євро - 48,30/48,32 грн/євро.

Курс долара до гривні у "ПриватБанку" 30 вересня знизився на 9 копійок і складає 41,55 гривні за долар, а курс євро знизився на 5 копійок і складає 48,80 гривні за євро.

При цьому продати американську валюту в банку можна за курсом 40,95 гривні, а євро - за курсом 47,80 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 14 копійок – до 41,55 гривні за долар, а продати американську валюту можна за середнім курсом 41,13 гривні за долар.

До того ж середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 5 копійок і складає 48,85 гривні за євро, а продати європейську валюту можна за курсом 48,20 гривні за євро.

