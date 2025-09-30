Мова йде про 12 найбільш критичних позицій, серед яких і ракети для Patriot.

У Пентагоні вважають недостатнім рівень запасів зброї, які США матимуть у своєму розпорядженні на випадок військового конфлікту з Китаєм. Міністерство закликало постачальників ракет подвоїти або навіть учетверо збільшити темпи виробництва за надзвичайно напруженим графіком. Про це йдеться у статті The Wall Street Journal.

Джерела розповіли виданню, що зусилля з прискорення виробництва найнеобхіднішої зброї реалізуються через серію зустрічей на високому рівні між керівництвом Пентагону та високопоставленими представниками кількох американських виробників ракет. Активну участь у процесі бере заступник міністра оборони Стів Файнберг.

Влітку міністерство провело круглий стіл з провідними постачальниками ракет, де обговорювали прискорення виробництва боєприпасів. Там виробникам зброї було запропоновано детально описати, як вони можуть збільшити виробництво в 2,5 рази порівняно з поточними обсягами за допомогою заходів, що будуть вжиті протягом наступних 6, 18 і 24 місяців. Військові також попросили постачальників описати, як вони можуть залучити новий приватний капітал і потенційно ліцензувати свою технологію стороннім виробникам.

Відео дня

За словам джерел видання, нові зусилля з прискорення виробництва зосереджені на 12 видах зброї, які Пентагон хоче мати в запасі на випадок потенційного конфлікту з Китаєм. До списку входять ракети-перехоплювачі Patriot, протикорабельні ракети великої дальності, ракети Standard Missile-6, ракети Precision Strike і ракети Joint Air-Surface Standoff. Patriot є особливим пріоритетом, оскільки Lockheed не встигає задовольняти зростаючий світовий попит.

"Деякі люди, залучені до цих зусиль як всередині уряду, так і поза ним, побоюються, що цілі уряду є нереалістичними. Повна збірка окремої ракети може зайняти два роки. Випробування та сертифікація зброї від нових постачальників як безпечної та надійної для використання американськими військовими може зайняти кілька місяців і сотні мільйонів доларів", - пише WSJ.

Активні зусилля з нарощення виробництва зброї військові чиновники США почали проявляти після вторгнення Росії в Україну в 2022 році. Зокрема, адміністрація Байдена розпочала зусилля з підвищення темпів виробництва боєприпасів і усунення перебоїв у ланцюжку поставок у 2023 році.

З того часу нові замовлення на ракети не встигають за стрімким зростанням використання дорогих перехоплювачів, включаючи ракет для Patriot, що використовуються для захисту України від посилення російських бомбардувань. Журналісти пишуть, що американські чиновники хочуть мати більше таких перехоплюючих ракет для захисту баз і союзників у Тихоокеанському регіоні.

Також арсенали США спустошив 12-денний конфлікт між Ізраїлем та Іраном, коли були випущені сотні високотехнологічних ракет.

Ситуація у Пентагоні

Нагадаємо, що нова оборонна стратегія адміністрації Дональда Трампа виявила розкол між політичним і військовим керівництвом Пентагону. Деякі генерали критикували міністра Піта Гегсета за зміну пріоритетів США у військовій сфері. При цьому багато військових лідерів побоюються масових звільнень або радикальної реорганізації структури бойових командувань і військової ієрархії.

Вас також можуть зацікавити новини: