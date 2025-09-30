Він вважає, що українське суспільство тоді зробило величезну помилку, поставивши знак рівності між кордонами 91-го року та перемогою, кінцем війни.

Україна мала шанс у 2022 році вийти на кордон 91-го року, але була зроблена помилка. Про це міністр закордонних справ України у 2020–2024 роках Дмитро Кулеба сказав в інтерв’ю "Обозревателю".

Так, відповідаючи на запитання, чи був у 2022 році шанс на кордон 91-го року, ексміністр відповів: "Був. Та суспільство зробило величезну помилку, поставивши знак рівності між кордонами 91-го року та перемогою, кінцем війни".

Він наголосив, зараз усі розуміють, що вихід на кордон 1991 року що у 2022-му, що зараз за жодних обставин не означав би кінця війни.

"От просто від слова "взагалі". Кінець війни настане тоді, коли РФ відмовиться від ідеї повернення України під свій контроль. А все інше – це війна", - зауважив Кулеба.

Він нагадав, що ЗСУ зайшли у Курську область і контролювали території, історично заселені українцями, таким чином "перевершивши за великим рахунком історію з кордоном 91-го року".

"І що, це зупинило війну? Не зупинило. Я вважаю, що велика помилка 22-го року – це розкручування очікувань про тотальну перемогу. І я теж був частиною цього інформаційного потоку. Я теж потрапив у пастку цієї ейфорії того, що ми вистояли. Це природно, що ми потрапили в цю пастку. Бо коли тобі всі кажуть – ти помреш, у тебе немає шансів, а ти виживаєш і доказуєш усім, що ти сильніший, а потім ще й там блискавично звільняєш 50% захопленої ворогом території, ну, звісно, ризик впасти в ейфорію зашкалює. І ми туди й потрапили. Всі – і влада, і суспільство", - сказав Кулеба.

За його словами, тоді всі працювали на те, що "ще трохи" і "ще трохи".

"Але потім довелося у 23-му році дуже болісно розплачуватися", - зазначив Кулеба.

Кордони 1991 року

Як повідомляв УНІАН, навесні посол у Великій Британії, ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний зазначав, що Україні не варто сподіватись на повернення кордонів 1991 року, оскільки у Російською Федерації є ресурси продовжувати війну.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна готова повернути окуповані території дипломатичним шляхом у майбутньому, якщо зараз не може зробити це військовим.

