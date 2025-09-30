Нещодавно Avalanche заморозила свій проєкт Contraband.

Avalanche Studios Group, відома за Just Cause, оголосила про закриття офісу в Ліверпулі та скорочення в інших підрозділах. Причиною стало скасування кооперативного проєкту Contraband, який був представлений ще на E3 2021.

Як сказано на сайті компанії, під удар потрапили всі співробітники в Ліверпулі. Крім того, реструктуризація торкнеться офісів у Мальме і Стокгольмі, де планується скорочення штату і перебудова команд під потреби майбутніх ігор: "У світлі поточних викликів для нашого бізнесу і всієї індустрії ми уважно розглянули, як найкраще забезпечити довгостроковий успіх Avalanche Studios Group. Цей огляд привів нас до важкого рішення змінити нашу структуру і географію".

Contraband мала стати новою кооперативною грою у відкритому сеттингу 1970-х, але минулого місяця проєкт перевели в статус "на паузі", зупинивши активну розробку. Тепер студія офіційно підтвердила, що подальшої долі у гри не буде.

