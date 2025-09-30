Також президент США продовжує наполягати на зустрічі Зеленського і Путіна.

Президент США Дональд Трамп заявив, що він розчарований російським диктатором Володимиром Путіним, та висміяв його за те, що війна, яку веде президент РФ в Україні, затягнулася на роки. Уривки з виступу очільника Білого дому на базі Квантіко у Вірджинії перед американськими генералами показало видання Clash Report.

"Я сказав Путіну: "Ти маєш не дуже добрий вигляд. Ти вже чотири роки ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що - паперовий тигр?"" - висловився президент США.

Також він згадав свою зустріч із кремлівським правителем на Алясці і назвав її хорошою, проте, зазначив, після повернення Путін знову вдарив по Україні.

"Я дуже розчарований Путіним. Я думав, що він покінчить із цим. Він мав би закінчити цю війну за тиждень... Ми зустрілися на Алясці, це була хороша зустріч. А потім він повернувся і відправив дрони на Київ", - розповів Трамп.

Також Трамп і досі вважає, що для завершення війни президент України Володимир Зеленський має зустрітися з Путіним:

"Ми повинні врегулювати це із президентами Путіним і Зеленським, зібрати їх разом і добитися результату. Але єдиний спосіб зробити це - з позиції сили".

Як завершити війну в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, Трамп може швидко схилити Путіна до миру. На думку провідного наукового співробітника Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Фредріка Весслау, він повинен нарешті "закрутити гайки" Росії, щоб російський диктатор зрозумів, що йому вигідніше погодитися на перемир'я, ніж продовжувати війну. Для цього треба запровадити жорсткі санкції проти енергетичного експорту і тіньового флоту Росії, конфіскувати заморожені 300 мільярдів євро російських активів, збільшити військову допомогу Україні і кількісно, і якісно, а також розгорнути на заході України місію повітряного патрулювання.

Нещодавно Зеленський розповів, що просив у Трампа нову зброю, яка змусить Путіна піти на переговори. Також він повідомив, що має "чітку підтримку" президента США щодо ударів по російських цілях, зокрема по енергетичній інфраструктурі та підприємствах, які виробляють зброю. Пізніше стало відомо, що йдеться про ракети Tomahawk.

На думку аіаексперта Валерія Романенка, Tomahawk можуть переламати хід війни в Україні. За його словами, головне - що під удар цих ракет можуть потрапити два заводи в РФ, які випускають "Шахеди", і основна маса заводів, які випускають ракети Х-101, "Калібр", "Кинджал" і балістичні ракети "Іскандер". Після цього "Росія просто здується, і війна на виснаження для Росії буде експоненціально затухати", сказав експерт.

