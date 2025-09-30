Росія продовжить вести війну в тому самому дусі.

Військовий бюджет Росії вперше скоротили з моменту повномасштабного вторгнення в Україну в лютому 2022 року. Ця ситуація свідчить про те, що Кремль досяг межі можливостей ведення війни в умовах зростаючого тиску на економіку.

Видання The New York Times пише, що в проєкті бюджету на 2026 рік закладено скорочення державних видатків на оборону з більш ніж 163 млрд доларів до приблизно 156 млрд доларів за поточним обмінним курсом. Якщо врахувати, що прогнозований рівень інфляції дорівнює 7%, то скорочення становитиме ще більше.

Бюджет РФ демонструє, що Москва дотримується економічної моделі, яка фінансувала вторгнення, затягуючи країну у війну на виснаження, в якій російська армія повільно просувається на полі бою. Володимир Путін намагається довести, що Росія може пережити Україну та окупувати українські регіони, які він "привласнив" ще у 2022 році.

Крім того, бюджетні показники свідчать про те, що Кремль має намір вести війну здебільшого за допомогою солдатів, які б'ються тільки за гроші. Такий підхід призвів до збільшення бюджетного дефіциту, через що уряд підвищує податки для росіян - ставку ПДВ піднімуть з 20% до 22%.

Попри те, що Росія трохи скорочує військові витрати, її військовий бюджет, як і раніше, майже вчетверо перевищує рівень 2021 року і майже втричі більший, ніж в України.

Якщо Росія вирішить знову збільшити військовий бюджет, то Кремлю доведеться або знову підняти податки, або збільшити внутрішні запозичення. Така політика в підсумку може завдати шкоди зусиллям уряду з ведення війни, захищаючи при цьому росіян від її наслідків і запобігаючи будь-якому опору.

Видання The Washington Post писало, що економіка РФ перегрівається, але Кремль зможе продовжувати війну проти України.

Пізніше автор The Telegraph Джеремі Ворнер розповів, що Росія має великі економічні проблеми, але Москва легко обходить санкції або знаходить альтернативних торговельних партнерів. За його словами, загарбницькі амбіції Володимира Путіна не вдалося зупинити.

