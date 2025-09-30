Найбільша затримка потяга становить 7 годин.

Росіяни повторно обстріляли залізничну інфраструктуру на Чернігівщині. Поїзди рухатимуться із затримками, повідомляє пресслужба "Укрзалізниці" у своєму Telegram-каналі.

"Обстежуємо колію, вже точно маємо знеструмлення на ніжинському напрямку. Усі поїзди сумського та чернігівського напрямків рухатимуться під резервними тепловозами, а отже – із затримками", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що найбільш значуще відхилення від графіка наразі має поїзд №143 Суми – Львів (7 годин). У зворотному напрямку поїзд №144 Львів – Суми також вирушить із запізненням.

Слідкувати за затримками можна за посиланням.

В УЗ додали, що будуть скорочувати вимушені зупинки, а також потурбуються про безпечні пересадки.

Раніше в компанії зазначали, що через нічний обстріл 30 вересня рух поїздів чернігівського напрямку вже зазнавав ускладнень, тож нинішня атака ще більше ускладнила відновлення звичного розкладу.

Останнім часом російські окупаційні війська посилили удари по українській залізниці. 26 вересня в результаті російської дронової атаки в Одеській області сталося пошкодження енергетичної інфраструктури.

З цієї причини низка поїздів затримувалася. Тоді протягом ночі обстріли спричинили знеструмлення на чотирьох дільницях.

Голова правління "Укрзалізниці" Олександр Перцовський повідомив, що ворог для атак по залізничній інфраструктурі застосовує в середньому шість-сім дронів-камікадзе "Шахед" майже щоночі.

