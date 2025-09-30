Українському бізнесу вкотре доведеться адаптуватись.

Майже половина юнаків віком до 22 років не планує залишати країну, попри дозвіл на виїзд за кордон для цієї вікової групи. Про це йдеться у дослідженні OLX Робота, яке є у розпорядженні УНІАН.

Зазначається, що 45% молодиків не планують полишати межі країни. Ключові причини - бажання допомогти країні (39%), будувати кар'єру вдома (40%) та залишатися з родиною (48%). Близько 34% не впевнені, що за кордоном буде краще, а 15% не мають фінансових чи юридичних можливостей для виїзду.

Водночас, майже чверть юнаків планують виїзд. Головні причини - безпека та уникнення мобілізації (53% і 38% відповідно). Також 43% назвали мотивацією кар’єрні амбіції за кордоном, а 29% хочуть навчатись за межами України. Третина юнаків заявили, що хочуть просто подорожувати.

Вплив на бізнес

Згідно з опитуванням, 41% роботодавців вже відчули помітний вплив, а ще 15% помітили часткові зміни. Найпоширеніші проблеми:

зростання кількості звільнень серед молодих співробітників (59%);

складнощі з пошуком кандидатів до 22 років (55%);

зменшення відгуків на вакансії (44%);

зростання зарплатних очікувань серед молоді (14%).

При цьому, у більшості опитаних бізнесів працівники такого віку взагалі відсутні (46%). А серед 22% представників бізнесу частка чоловіків до 22 років на роботі складає менш як 10%.

Які галузі страждають

Найбільше ризикують відчути дефіцит кадрів галузі ритейлу, готелі, ресторани, кафе, логістика, виробництво та компанії, що пропонують сезонні роботи. Саме молодь переважно закриває позиції продавців, кур’єрів, офіціантів, баристів, операторів ліній, різноробів тощо.

Проте експерти наголосили, що майже половина юнаків не планують покидати Україну, а тому вплив на ВВП та глибина дефіциту кадрів залежатиме від масштабів і тривалості від’їзду, рівня інтеграції за кордоном та умов для повернення.

Українському бізнесу не вперше доведеться адаптуватись, тож неминуче посилення автоматизації процесів, інвестицій у підвищення продуктивності праці, збільшенню зарплат та впровадженню додаткових мотивацій.

"Відтік молоді, якщо він буде значний, перекриють шляхом залучення інших груп населення. Водночас юнаки, які отримали можливість навчатись чи працювати за кордоном, у майбутньому можуть повернутись в українську економіку з новими ідеями, знаннями та контактами", - йдеться в дослідженні.

Виїзд хлопців 18-22 років за кордон - головні новини

У серпні 2025 року український уряд скасував обмеження на виїзд за кордон для хлопців віком від 18 до 22 років. Таке рішення спричинило хвилю негативних реакцій у представників бізнесу, які повідомляли, що хлопці звільняються з роботи і рушають до Європи, аби залишитися там.

Проте речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко повідомив, що дозвіл для чоловіків віком до 22 років виїжджати з країни жодним чином не вплинув на пасажиропотік на держкордоні.

Президент Асоціації приватних роботодавців Олександр Чумак розповів, що ще до дозволу молодим хлопцям до 22 років виїжджати за межі країни бізнес відчував нестачу молодих кадрів, навіть без стрибка офіційних перетинів кордону.

