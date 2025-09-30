НБУ випустив нову монету: який номінал та як виглядає (фото)

Поступово в обігу буде майже 10 мільйонів таких монет.

Національний банк випустив нову обігову пам’ятну монету, яка присвячена Силам безпілотних систем. Вона продовжує серію "Збройні Сили України".

Про це повідомила пресслужба регулятора.

Заступник Голови НБУ Олексій Шабан під час презентації монети наголосив, що створення Сил безпілотних систем (СБС) у 2024 році стало ще одним кроком до модернізації ЗСУ та становлення нової військової культури, "де інтелект і технології визначають перевагу".

Т. в. о. командувача Сил безпілотних систем майор Олександр Тарасенко додав, що військовослужбовці СБС вже зараз спроможні вразити кожну третю ціль на полі бою.

"Ми не просто займаємось безпілотними системами, ми працюємо з технологічним виміром війни; не тільки ведемо бій, а змінюємо умови його ведення для всіх учасників", – наголосив Тарасенко.

Номінал монети – 10 гривень. Її аверс звичайний, зразка монети 2018 року.

Водночас на реверсі зображена емблема Сил безпілотних систем ЗСУ – стилізована сталева ластівка, яка символізує технологічність, швидкість та адаптивність цього роду сил. Тло доповнене стилізованим зображенням повітряних потоків, що підкреслює динаміку, маневреність та малопомітність безпілотних систем.

"Поступово в обігу буде майже 10 млн штук таких монет", - повідомили у Нацбанку.

