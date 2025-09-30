Якщо замовити книжку за 70 євро, то можна першим дізнатися подробиці проєкту Red Rooster.

Студія Summer Eternal, заснована колишніми сценаристами Disco Elysium Арго Тууліком і Дорою Клінджич, вирішила презентувати свою першу RPG Red Rooster у максимально нетривіальний спосіб. Команда випустить 150-сторінковий артбук з есеями, щоденниками розробників і супроводжуючим вінілом.

Як написано на сайті авторів, це "частина культурного журналу, частина щоденника розробки, частина ексклюзивного анонсу гри". Замовивши книгу за 69 євро або комплект із платівкою за 99 євро, шанувальники першими дізнаються про Red Rooster.

Доходи обіцяють спрямувати насамперед художникам і музикантам, які працювали над виданням, а залишок - на розробку самої гри. Антологія вийде влітку 2026 року.

Туулік і Клінджич раніше брали участь у скасованому проєкті ZA/UM Locust City, де головним героєм мав бути Куно. Після юридичних розглядів із колишніми роботодавцями автори залишили Велику Британію і перебралися в Хорватію, де і заснували студію.

Тим часом оригінальна ZA/UM готує до релізу в 2026 році Zero Parades - шпигунський трилер у дусі Disco Elysium.

Раніше ми розповідали, що розробники одного з "духовних спадкоємців" Disco Elysium показали перший скріншот гри. Hopetown щосили намагається бути Disco Elysium, але в мережі зазначають, що їй це не вдається.

