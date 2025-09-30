Трамп контактував із різними людьми в спробах знайти рішення, яке допоможе завершити війну РФ проти України, заявив Келлог.

Сполучені Штати Америки взаємодіють з Білоруссю для можливості мати "канали комунікації" з російським диктатором Володимиром Путіним. Угода між Вашингтоном і Мінськом стосувалася насамперед цього, а не звільнення політичних в'язнів режиму самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Таку заяву зробив під час Варшавського безпекового форуму спецпредставник президента США Дональда Трампа по Україні – Кіт Келлог. За його словами, всі "знають, ким є президент Лукашенко, і розуміють, що відбувається в Білорусі". Водночас він зазначив, що Трамп контактував із різними людьми в спробах знайти рішення, яке допоможе завершити війну РФ проти України.

"І ми хочемо переконатися, що у нас є кілька шляхів підходу, а не тільки один. І Лукашенко, ми знаємо, багато спілкується з президентом Путіним. Ми не впевнені, що саме він говорить, але знаємо, що він говорить із ним", – додав Келлог.

Відео дня

Американський чиновник визнав, що якщо правитель Білорусі звільняє одного політв'язня, то ймовірно, згодом "забере ще двох".

Він додав, що завдяки встановленню подібних контактів у США можуть переконатися, що ті меседжі, які Вашингтон адресує російському диктаторові Володимиру Путіну, співпадають із тим, що він передає через інші канали.

"Мені все одно, якщо це Кирило Дмитрієв (спецпредставник Путіна, – ред.). Мені байдуже, якщо це Ушаков (радник Путіна, – ред). Мені без різниці, якщо це Лукашенко. Суть у тому, щоб переконатися, що ці повідомлення доходять до адресата. Тому зрозумійте, чому ми це робимо", – резюмував Кіт Келлог.

США і Білорусь

Нагадаємо, у червні Кіт Келлог відвідав Білорусь і зустрівся з диктатором Олександром Лукашенком. За даними ЗМІ, вони говорили про відносини між Мінськом і Вашингтоном, а також обговорили ситуацію у світі.

Тоді в Білорусі відпустили низку політв'язнів, серед яких був і Сергій Тихановський. Він провів у неволі 5 років.

Згодом постпред Білорусі в ООН Валентин Рибаков, який був на зустрічі Келлога і Лукашенка, заявив, що Мінськ хоче повністю нормалізувати стосунки зі США.

Вас також можуть зацікавити новини: