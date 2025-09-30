Росія вдарила безпілотниками по Дніпру: у місті вирують пожежі, є поранені

Наразі точна кількість поранених невідома.

Російські військові атакували безпілотниками Дніпро, внаслідок чого у місті сталися пожежі, є поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

"Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені", - зазначив він.

За його інформацією, внаслідок атаки у місті сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуються.

За даними соцмереж, внаслідок дронової атаки у центрі міста вирує масштабна пожежа, зокрема, палають автівки.

Також на місці атаки багато "швидких". Деяким пораненим надають допомогу просто посеред вулиці.

