Росія вдарила безпілотниками по Дніпру: у місті вирують пожежі, є поранені

Російські військові атакували безпілотниками Дніпро, внаслідок чого у місті сталися пожежі, є поранені. Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
"Росіяни атакували Дніпро БпЛА. Попередньо, є поранені", - зазначив він.
За його інформацією, внаслідок атаки у місті сталося декілька займань. Всі деталі з’ясовуються.
За даними соцмереж, внаслідок дронової атаки у центрі міста вирує масштабна пожежа, зокрема, палають автівки.
Також на місці атаки багато "швидких". Деяким пораненим надають допомогу просто посеред вулиці.
Новина доповнюється…