США взяли курс на модернізацію свого ядерного арсеналу.

Сполучені Штати Америки випереджають Росію і Китай у сфері підводних човнів на 25 років. Таку заяву зробив американський президент Дональд Трамп, виступаючи перед військовим керівництвом.

" Росія на другому місці, Китай на третьому, але вони наздоганяють. Через п'ять років вони будуть нарівні", – додав він.

Трамп також згадав про ядерні погрози з боку колишнього президента РФ, а нині заступника секретаря російського Радбезу Дмитра Медведєва, назвавши його "тупою людиною".

"Росія нам злегка погрожувала не так давно. І я відправив атомні підводні човни – найсмертоноснішу зброю зі створених. Я зробив це через його згадку слова "ядерний"... Це була тупа людина, яка працює на Путіна. І я відправив підводний човен або два до берега Росії. Просто для обережності. Ми не можемо дозволити людям розкидатися цим словом направо і наліво", – сказав американський лідер.

Крім цього, Дональд Трамп заявив, що США взяли курс на модернізацію свого ядерного арсеналу.

"Ми повинні сподіватися, що нам ніколи не доведеться його використовувати", – додав він.

Інші заяви Дональда Трампа

WSJ писало, що президент США Дональд Трамп заявив, що готовий дозволити Україні бити по Росії американською зброєю. Водночас він не брав на себе жодних зобов'язань щодо скасування наявних обмежень на удари.

Раніше американський лідер заявив, що за підтримки з боку ЄС Україна цілком здатна відвоювати всю свою територію в рамках початкових кордонів.

"Ми продовжимо постачати зброю до НАТО, щоб НАТО робило з нею те, що вважає за потрібне", – додав він тоді.

