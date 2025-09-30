Спецпредставник США назвав війну, яку веде російський диктатор, "невиграшною" для нього в довгостроковій перспективі.

На думку спеціального представника президента США з питань України Кіта Келлога, російський диктатор Володимир Путін усвідомлює, що він не зможе виграти війну з Україною. Про це Келлог сказав під час Варшавського форуму безпеки, пише The Guardian.

"Я думаю, що, мабуть, у глибині душі він (Путін, - ред.) розуміє, що не може виграти це (війну, - ред.). Це невиграшна битва для нього в довгостроковій перспективі. Цього не станеться", - заявив спецпредставник.

Також Келлог висловив свою позицію щодо порушення російськими літаками і дронами повітряного простору країн НАТО. Фактично він підтримав ідею про те, що російські цілі у разі їхнього вторгнення у повітряний простір Альянсу потрібно збивати.

"З огляду на те, як ви реагуєте на щось подібне, з військового досвіду, я б сказав, що іноді ви підвищуєте те, що називається рівнем ризику, щоб це зробити. Я наведу вам гарний приклад… Кілька років тому, у 2015 році, росіяни наказали вторгнутися російським винищувачем у повітряний простір Туреччини. Що зробили турки? Вони його збили" - зазначив спецпредставник.

Він погодився, що це небезпечно, і додав: "Але іноді потрібно запитати себе: куди далі рухатися?.."

Крім того, Келлог висловився щодо того, чи можливо організувати тристоронню зустріч між президентами України, США і Росії. На його думку, це стане можливо, коли ціна війни для РФ стане "непомірно дорога". Він сказав, що Україна вже досягає прогресу у цьому питанні, б'ючи по нафтопереробних заводах, "що скоротило видобуток нафти на 20%".

Келлог зазначив, що Росія "є нафтодержавою", і якщо забрати в неї "нафтодолари", то "у них виникне величезна проблема".

"Я думаю, що вся справа в Путіні... і, по суті, в рівні болю, який він готовий прийняти... Проблема в ньому, а не в Заході, і він має прийняти це рішення, а не Захід", – сказав спецпредставник і нагадав про проблеми Росії на фронті, які лише збільшуються, адже, за його словами, російська армія "виносить танки з музеїв, щоб перевезти їх на передову".

Інші заяви Келлога щодо війни в Україні

Як повідомляв раніше УНІАН, напередодні Келлог заявив, що президент США Дональд Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по Росії. В інтерв'ю Fox News він зазначив, що це рішення також підтримують представники адміністрації Трампа.

"Я думаю, що, прочитавши те, що він сказав, а також те, що сказали віцепрезидент Венс і держсекретар Рубіо, відповідь - так. Використовуйте можливість завдавати удари на великій відстані", - сказав він.

Також у цьому інтерв'ю Келлог пояснив позицію Трампа щодо ракет Tomahawk для України. Він сказав, що рішення про передачу ще не ухвалено, однак воно перебуває винятково в компетенції президента США.

Зголом спецпредставник дистанціювався від своїх попередніх коментарів про передачу ракет Tomahawk Україні. Келлог наголосив, що говорив лише про публічні заяви і не має внутрішньої інформації про процес ухвалення рішення або про його підсумки. Проте він наголосив на значущості ракет Tomahawk, назвавши їх "дуже досконалою ракетною системою", і заявив, що якщо їхнє використання буде дозволено, це "змінить динаміку будь-якого військового конфлікту".

