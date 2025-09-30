Він наголошує на необхідності рішучих дій з боку України.

Якщо Україну атакували 500-600 ворожих дронів, то така ж кількість має атакувати Росію, військові об'єкти на її території.

Про це в інтерв’ю "Укрінформу" сказав очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга. Він нагадав, що президент України Володимир Зеленський завжди зазначає, що Росія повинна отримувати гідну відсіч та відповідь на свої дії.

"Російські атаки на нас, а це часто по 500-600 дронів в комбінації з ракетами, вимагають відповідних рішучих дій з нашого боку. Що я маю на увазі: якщо 500-600 дронів атакували Україну, така ж кількість має атакувати Росію, військові об'єкти на її території", – наголосив Сигіба.

Раніше Сергій "Флеш" Бескрестнов, фахівець зі зв'язку, радіоелектронної боротьби та розвідки розповів, що Україна не має достатньо власних коштів, аби побудувати "стіну дронів", про яку розмірковують у європейських країнах.

Він вважає формулювання "стіна дронів" більше красивою назвою з боку країн НАТО. Водночас фахівець не сумнівається, що європейські країни застосовуватимуть український досвід.

Крім того, "Флеш" каже, що м ирному населенню України потрібно серйозніше думати про заходи захисту від дронових атак. За його словами, по-перше, під час атак необхідно триматися подалі від вікон. Небезпеку становлять не лише російські "Шахеди", а й кулі, якими ворожі дрони збивають.

