Збільшення видобутку нафти не означає автоматичне падіння цін на неї, оскільки "зайву" сировину в резерви може викупити Китай.

ОПЕК+ планує обговорити прискорення збільшення видобутку нафти та протягом трьох місяців може додати до ринку 1,66 мільйона барелів "чорного золота" на добу, повідомляє Bloomberg.

За словами анонімного джерела, картель обговорить поступове збільшення видобутку сировини на зустрічі 5 жовтня. Планується, що члени групи щомісяця протягом зазначеного періоду додаватимуть на ринок трохи більше 500 тисяч барелів на добу.

"Жодного рішення ще не прийнято, і підвищення приблизно на 500 000 барелів на день є одним з варіантів на столі переговорів", - зазначає видання

Видання нагадує, що на початку вересня ОПЕК+ оголосив про збільшення видобутку нафти країнами-членами групи на 137 тисяч барелів на добу.

"Опитування Bloomberg минулого тижня показало, що трейдери та аналітики раніше очікували, що Саудівська Аравія та партнери схвалять збільшення видобутку в листопаді на 137 000 барелів на добу", - додають журналісти.

Разом з тим видання звертає увагу, що хоча ОПЕК+ оголосила про значне збільшення видобутку нафти цього року, фактичний видобуток сировини на практиці може виявитися меншим, ніж було заявлено, оскільки деяким членам групи необхідно компенсувати попереднє перевиробництво, а іншим - через фінансові обмеження або міжнародні санкції - може бути складно збільшити видобуток.

До того ж різке збільшення видобутку нафти не означає автоматичного обвалу цін на неї, оскільки Китай закуповує великі обсяги нафти для свого стратегічного резерву, запобігаючи накопиченню запасів на Заході.

Ціни на нафту

Як повідомляв УНІАН, ціни на нафту зранку 30 вересня продовжили падіння після рекордного за останні три місяці зростання минулого тижня, на тлі погодження Ізраїлем та США плану припинення війни в Газі.

Посприяло падіння вартості "чорного золота" і очікуване чергове збільшення видобутку нафти картелем ОПЕК+ на 137 тисяч барелів на добу у листопаді.

