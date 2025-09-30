Продажі автомобілів Lada за вісім місяців цього року знизилися на 24,9%, до 211,3 тис. одиниць.

З 29 вересня російський "‎АвтоВАЗ"‎ перевів виробництво на скорочений чотириденний робочий тиждень. Такий режим роботи може діяти до шести місяців, повідомляє The Moscow Times.

Рішення можуть переглянути, якщо ситуація на авторинку поліпшиться, однак навряд чи росіянам варто на це розраховувати через економічні проблеми.

В Росії давно кажуть про обвал продажів машин. Відомо, що за вісім місяців року продажі автомобілів Lada впали на 24,9%, до 211,3 тисячі одиниць.

В середині вересня "‎АвтоВАЗ"‎ повідомив про перегляд виробничих планів. Відповідно до нової стратегії, цього року концерн повинен випустити близько 300 тисяч автомобілів замість раніше заявлених 500 тис.

Обвал продажів машин в Росії

За перші шість місяців року російський авторинок обвалився майже на 30%. За словами аналітиків, до кінця року в РФ можуть закритися до 20% автомобільних салонів. З 1 січня по 1 вересня цього року кількість автомобільних салонів і шоурумів у Росії вже зменшилася майже на 10%.

Причини падіння продажів у більшості автовиробників загальні. Як індивідуальні покупці, так і організації, що купують комерційний транспорт, скоротили попит через дуже високі ставки за автокредитами та лізингом.

Дехто з покупців відкладає придбання в очікуванні можливого повернення західних брендів, що пішли з Росії після початку повномасштабної війни.

Нагадаємо, за перший рік після агресії з Росії пішли більше 40 автомобільних брендів, включно з такими гігантами як Renault, Volkswagen та Toyota. Це призвело до того, що російський авторинок де-факто став китайським, хоча бренди Китая останнім часом також стикаються з труднощами через падіння продажів.

