Італійці обирають саме цей острів серед відомих курортів.

Іск'я - гостинний італійський острів у Тірренському морі, відомий вулканічними гарячими джерелами та пишною зеленню.

Але головне, як пише видання The Sun, він значно доступніший за сусідній Капрі, де еспресо може коштувати майже $10, і дороге та переповнене Амальфітанське узбережжя. Іскья приваблює італійців з інших частин країни, які вважають за краще уникати більш популярних туристичних місць.

У цю пору року температура становить близько +20°C. Туристів зустрічають барвисті будівлі порту, люди, які п'ють каву на березі води, і водні таксі, що перевозять відпочивальників на відокремлені пляжі.

Видання зазначило, що проживання в одномісному номері в 3-зірковому готелі Don Felipe з приголомшливим видом на Арагонський замок XV століття, коштує $62 за ніч - цілком прийнятна ціна, з огляду на те, що в готелі є басейн і хороший персонал.

Кожен турист обов'язково повинен спробувати на острові аперитив - приємний ритуал, що складається з коктейлю і закусок перед вечерею. Для цього чудово підійде ресторан Ristorante Bar da Coco біля підніжжя Арагонського замку. Там коктейль "Апероль-спрітц", який подавали разом із цілою тацею закусок, коштує $8.

Але якщо ви дійсно зголодніли, тоді варто зайти в Pizzeria di Scala, де піца коштує від $5 на винос або трохи дорожче, якщо поїсти в цьому невеликому, але жвавому ресторані.

Що стосується морозива, то тут фаворит - Ice Da Luciano, де порція смачного морозива коштує лише кілька євро. Насолодившись, вирушайте на один із майже 30 пляжів, більшість із яких із піщаним берегом і спокійною водою.

Пляж Маронті - один із найпопулярніших і найдовших на острові, його довжина становить 2,8 км. Тут чисте море - ідеальне місце для купання і снорклінгу.

Також обов'язково потрібно відвідати Сант-Анджело - гарне село з білосніжними будинками і яскраво-рожевою бугенвіллеєю на кожному кроці. Також варто відвідати довколишні гарячі джерела Сорджето.

Іскья відома своєю вулканічною активністю, внаслідок якої багаті мінералами термальні джерела викидають на поверхню моря гарячі бульбашки, створюючи ефект, подібний до ефекту джакузі.

Хоча багато спа-центрів пропонують платні басейни з кондиціонером, Сорджето - абсолютно безкоштовний курорт, один з найпопулярніших природних джерел острова.

"Спустіться сходами до мальовничої бухти і відпочиньте в цьому природному спа-комплексі, води якого масажують тіло і знімають болі", - порадило видання.

Журналісти зазначили, що острів Іскья унікальний, по-справжньому італійський, і його відвідини не обов'язково мають бути руйнівними.

