Повідомляється, що вони навіть провели одну місію в Балтійському морі.

США перекинули до Норвегії військові літаки, здатні полювати на підводні човни та вести розвідку. Вони вже провели місії поблизу російської території в Балтійському морі.

Присутність у Північній Європі американського патрульного літака ВМС США P-8 Poseidon, призначеного для боротьби з підводними човнами, надводними цілями і виконання розвідувальних місій, збіглася з посиленням оборонної позиції НАТО в Балтійському регіоні на тлі погроз Росії на адресу підводних кабелів і газопроводів, а також підозрілої активності дронів у Польщі, Данії та Норвегії, пише Newsweek.

Безперервна американська військова присутність на підтримку НАТО, включно з діями есмінців біля арктичних рубежів Росії, відбувається на тлі різкої зміни позиції президента США Дональда Трампа щодо війни Росії проти України. Він нещодавно заявив, що Київ може повернути всі території, втрачені Москвою, і розглядає можливість надання крилатих ракет для далекобійних ударів.

Що відомо про цю подію з "мисливцями" на підводні човни

Аналітик відкритих джерел на платформі X (Twitter) Osinttechnical повідомив, що супутникові знімки, ймовірно, зафіксували від двох до трьох літаків P-8 на військовому терміналі аеропорту Гардермуен в Осло 23 вересня.

Посилаючись на дані трекінгу польотів, Osinttechnical зазначив, що один із цих літаків, що базуються в Осло, ВМС США спрямували до Балтійського моря біля узбережжя російського ексклава Калінінград - між союзниками НАТО Польщею та Литвою.

Калінінград є ключовим військовим форпостом Росії в Північній Європі та Балтійському морі, яке після вступу Фінляндії та Швеції до альянсу 2022 року називають "озером НАТО".

Представник оперативного штабу збройних сил Норвегії підтвердив, що кілька американських P-8 дійсно виконували місії з аеропорту Гардермуен для підтримки "союзницької активності" в безпосередніх районах Норвегії.

Згідно з даними Boeing, літаки P-8 здатні дозаправлятися в повітрі, що дає змогу проводити тривалі патрулі над величезними акваторіями. Крім ВМС США, в Європі ці літаки використовують Королівські ВПС Норвегії та Великої Британії.

Раніше УНІАН повідомляв, що Захід уже зробив три жорсткі кроки у відповідь на агресію Путіна. Це стосується санкцій, заморожених активів РФ і "стіни безпілотників".

Крім того, нещодавно стало відомо, що НАТО розглядає новий план зі збиття російських літаків. Зокрема, вже зараз посилюють спостереження в районі Балтійського моря. Альянс може піти на більш рішучі кроки і знизити поріг застосування сили.

