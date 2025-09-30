Чоловік, на ім'я Володимир працює інструктором із дайвінгу.

У Польщі затримали громадянина України, якого підозрюють у причетності до підриву газопроводів "Північний потік".

Як пише Bloomberg, про затримання повідомила прокуратура. Мова йде про чоловіка, на ім'я Володимир, якого розшукують за європейським ордером на арешт, виданим німецьким судом. Найближчим часом мають розпочатися процедури екстрадиції, а остаточне рішення ухвалить польський суд.

"Затриманий є інструктором із дайвінгу. Його підозрюють у тому, що він входив до групи, яка заклала вибухівку й підірвала газопроводи Північний потік-1 та Північний потік-2 у вересні 2022 року. Обидві труби транспортували російський газ до Німеччини й перебували під контролем компанії "Газпром"", - пише видання.

Справа про підрив "Північного потоку"

Минулого місяця італійська поліція затримала чоловіка, якого пов’язують із цією ж групою. Після цього італійський суд постановив передати до Німеччини українця Сергія Кузнєцова, який підозрюється у координації атак на газопроводи Північний потік у Балтійському морі.

Тоді повідомлялося, що чоловік хоче оскаржити рішення про екстрадицію в найвищому суді Італії.

