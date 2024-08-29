В ОПУ пояснили три причини, чому діалог наразі не може дати основ для справедливого міцного миру.

Є принаймні три ґрунтовні причини, чому будь-який діалог України із субʼєктом Путіним на цьому етапі буде порожнім і не створить основ для справедливого міцного миру.

Про це у Telegram написав радник голови Офісу президента України Михайшло Подоляк. За його словами, перша причина в тому, що неможливо довіряти росіянам.

"Ще в 1928 році за ініціативою Кремля був підписаний пакт Литвинова про відмову від війни як інструмента державної політики. Відтоді СРСР і його правонаступниця РФ розв’язали десятки війн і порушили сотні угод, зокрема Будапештський меморандум 1994-го і Договір про українсько-російський кордон від 2003 року. В основі нехтування миром лежать багатосотрічні амбіції щодо розширення імперії, від яких російське керівництво ніколи не відмовлялося…", - констатує Подоляк.

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Друга причина - неможливість справедливих репарацій. Радник голови ОПУ зазначив, що загальні збитки України внаслідок російської агресії за різними оцінками коливаються в межах від 700 млрд до 1 трлн доларів. Йдеться про людські втрати, зруйновану інфраструктуру, спустошення природного середовища, підірвану економіка й знищення культурного надбання.

"Виплатити таку компенсацію одномоментно РФ не здатна. Потрібен механізм під міжнародним контролем, подібний до того, за яким Ірак відраховував відсотки від нафтогазових прибутків на користь Кувейту, що пережив іракську окупацію в 1990–1991 роках. Але побудова такого механізму можлива лише за умови сприяння з боку уряду держави, що здійснила агресію. В Іраку для цього знадобилося позбавити посади, заарештувати й стратити Саддама Хусейна. Висновок зрозумілий і щодо Путіна особисто", - зазначив Подоляк.

Третьою причиною він назвав неможливість наразі покарати воєнних злочинців.

"Очевидно, що найголовнішим серед них у РФ є сам Путін. За статутом Міжнародного кримінального суду, він не має жодного імунітету щодо воєнних злочинів, злочинів проти людяності чи геноциду. Це означає, що Путін до останнього опиратиметься всім спробам розслідування та не видасть нікого з підлеглих", - написав Подоляк.

Він нагадав, що усі війни з часом закінчуються, починаються переговори, підписуються мирні договори. "Завадою на шляху до цього є лише одна особа… Прізвище цієї особи очевидне й дуже криваво вже вписане в історію", - зауважив Подоляк.

Ймовірний діалог з Путіним

Український президент Володимир Зеленський на пресконференції 27 серпня заявив, що "з Путіним на сьогодні діалог беззмістовний", бо російський диктатор прагне як мінімум заволодіти 30% української землі.

За словами Зеленського, Путін не прагне компромісів, а хоче знищити Україну.

Раніше голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко висловив переконання, що до кінця 2024 року і не менше ніяких переговорів про мир між Україною та РФ не буде.

Він зазначив, що можливість переговорів в майбутньому не виключається. Але Україні переговори треба буде починати із сильних позицій, а на цей час у Росії є військова перевага.

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