Ймовірно, російським диктатором рішення про застосування ядерної зброї ще не прийнято.

Російський диктатор Володимир Путін розуміє, що в якийсь момент йому доведеться шукати посередника для мирних переговорів з Україною.

Таку думку в ефірі програми "Гроші" озвучила російська журналістка і телеведуча Катерина Котрикадзе.

"Після саміту ШОС виступає Ердоган, який говорить про те, що Путін готовий на діалог, що може бути знайдений цей самий діалог, є ще шанс сісти за стіл переговорів. Тут же виступає Лавров, який зустрічався з дипломатами, акредитованими в РФ. Каже, що необхідно приймати колективне рішення, потрібно розмовляти, дещо змінився тон. За моїми відчуттями – тут є два напрямки діяльності російської влади. Один – жорсткість, партія війни, яка, очевидно, дуже сильна і рухає країну до прірви, в якій вона вже знаходиться, і з іншого боку є люди, які, очевидно, мають певний вплив на Путіна... Можливо, він сам допускає, що може настати момент, коли буде потрібно якийсь рівень розмови з ЄС і Вашингтоном", – вважає вона.

Котрікадзе допускає, що Путін розуміє, що "з Зеленським він розмовляти не зможе".

"Одночасно він залишає собі якусь кватирку, щоб стався діалог із Заходом. Напевно, це залежить від того, наскільки погано будуть справи у російської армії. Я цьому дуже радію, оскільки з одного боку ми бачимо погрози завдати удару ядерною зброєю. Це не блеф, каже Путін, за ним повторює Медведєв. Але активність Ердогана і його натяки на те, що може йтися про переговори, змушують вірити, що рішення про найрадикальніший розвиток подій – ядерну зброю – не прийнято, залишають собі можливість угоди. Ми не знаємо якої", – додала вона.

Переговори з Росією

Росія не приховує бажання провести мирні переговори на своїх умовах і заморозити війну в Україні.

В Офісі президента наголошували, що Україна повернеться до переговорів з Росією, коли буде видно реальну відправну точку замість кремлівського ультиматуму.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що якщо Росія спробує анексувати тимчасово захоплені регіони на півдні за допомогою так званих "референдумів", то переговори з нашою країною будуть для неї закриті.

23-27 вересня росіяни провели на окупованих частинах чотирьох областей України псевдореферендуми. У Херсонській і Запорізькій – про вихід зі складу України і приєднання до Росії, у Донецькій і Луганській – про приєднання до РФ.

Попри все президент Російської Федерації Володимир Путін 30 вересня оголосив про анексію частин чотирьох областей України. У тій же заяві він запропонував Києву переговори.

Після цього український президент Володимир Зеленський заявив, що домовитися про співіснування з Володимиром Путіним неможливо, Україна буде вести діалог з іншим президентом Росії.

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