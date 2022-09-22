Україна не може погодитись на відкладену війну, бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз.

Росія боїться справжніх переговорів, вона хоче лише пригальмувати свій відступ.

Про це сказав президента України Володимир Зеленський, виступаючи на засіданні Генеральної Асамблеї ООН.

За його словами, Україна намагалася шляхом переговорів прискорити повернення своїх територій. "Ми намагалися реалізувати базові положення Статуту ООН для України шляхом переговорів. Але Росія боїться справжніх переговорів і не хоче виконувати будь-які справедливі міжнародні зобов’язання. Бреше всім, як це типово для агресорів. Для терористів", - наголосив президент України.

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Він зазначив, що і зараз, коли Росія каже про переговори, "вона хоче лише пригальмувати свій відступ". "Росія хоче перезимувати на захопленій території України та підготувати сили для спроби нового наступу. Для нових Буч, нових Ізюмів… Або принаймні забезпечити собі фортифікацію на захопленій землі та приховану мобілізацію вдома.

Ми не можемо погодитися на відкладену війну. Бо вона буде ще гарячішою, ніж зараз", - наголосив Зеленський.

Він зазначив, що для України це війна за життя. Президент України зазначив, що Україна потребує оборонної підтримки – зброї, техніки та снарядів." Наступальних озброєнь – достатньо далекобійних, щоб звільнити нашу землю. І захисних систем, передусім протиповітряної оборони. І ми потребуємо фінансової підтримки, щоб зберегти внутрішню стабільність і виконувати соціальні зобов’язання перед нашими людьми", - наголосив він.

Зеленський зазначив, що фізичний захист і соціальний захист – це два елементи будь-якого державного життя. За його словами, це один із пунктів нашої формули миру – це захист життя. "Всіма засобами, які дозволяє Статут ООН", - підкреслив Зеленський.

Як писав УНІАН, у середу, 21 вересня, з російського полону повернули 215 осіб. В Офісі президента повідомили, що 200 захисників України обміняли на народного депутата, одного з лідерів "ОПЗЖ" та кума президента РФ Володимира Путіна Віктора Медведчука.

Також з російського полону звільнили 10 іноземних військових, що служили в лавах Збройних сил України. Відзначається, що вдалося повернути тих, кого "засудили" до смертної кари в так званій "ДНР".

Крім цього, було звільнено пʼятеро командирів ("Азова" – Денис "Редіс" Прокопенко, Святослав "Калина" Паламар, Олег Хоменко, 36-ої бригади – Сергій "Волина" Волинський, та 12-ої бригади НГУ Денис Шлега).

Як зазначив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський, серед обміняних є ті, хто пережив теракт, влаштований росіянами в колонії в окупованій Оленівці на Донеччині.

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