За словами радника керівника Офісу президента України, обраний президент США хоче отримати дивіденди від зустрічі з Путіним.

Правитель Росії Володимир Путін є людиною, яка перебуває в ірраціональному розумінні того, що відбувається, і буде наполягати на всьому, щоб не програти війну проти України. Про це в коментарі РБК-Україна сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк.

За його словами, обраний президент США Дональд Трамп хоче отримати певні дивіденди від зустрічі з Путіним і від реалізації сценарію, який буде запропонований.

"Якщо він готовий грати в сценарій Путіна, ну тоді всі будуть розуміти, що це сценарій Путіна, і Трамп навіть грає другорядну роль. Чесно кажучи, досі сумніваюсь, що це можливо фізично", - зазначив Подоляк.

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Він підкреслив, що Путін прагне наполягати на тому, що він має право вбивати і перерозподіляти впливи та на переформатування міжнародного права.

"Я зовсім не розумію, що хоче отримати та чи інша людина, яка буде з ним вести переговори з Російською Федерацією - ну навіть такі проміжні переговори. Тому що треба грати у свій сценарій. Якщо ти хочеш домінувати, ти маєш грати тільки у свій сценарій. А щоб грати з Росією у свій сценарій, ти маєш примусити Росію усвідомити, що це єдино можливий сценарій - твій сценарій. Ну, тобто, сценарій Трампа, приміром, є єдино можливим для Росії. А сценарій Трампа може бути запропонований РФ тільки через інструменти примусу," - резюмував заступник керівника ОП.

"Мирні" ініціативи Трампа

Як повідомляв УНІАН, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що Путін чекає на зустріч з ним для закінчення війни в Україні. За словами Трампа, Сполучені Штати повинні закінчити цей конфлікт.

Раніше Володимир Путін заявив про свою готовність зустрітися з Дональдом Трампом "у будь-який час". За його словами, він також готовий до "переговорів і компромісів" з Україною.

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