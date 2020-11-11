5 листопада українська делегація у ТКГ оприлюднила 5 головних пунктів свого плану.

Українська сторона у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі готова працювати безперервно для якнайшвидшого погодження єдиного плану дій щодо Донбасу, сформульованого всіма учасниками переговорів.

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Як повідомляє українська делегація в ТКГ у Facebook, сьогодні відбулося чергове засідання ТКГ на рівні глав делегацій у режимі відеоконференції.

Голова української делегації Леонід Кравчук заявив, що в ході перемовин у політичному напрямку «основою обговорення став «план спільних кроків учасників ТКГ з виконання Мінських домовленостей».

«Українська сторона підтримала ініціативу представників ОБСЄ провести позачергове засідання політичної підгрупи та запевнила у своїй готовності працювати в режимі 24/7 для якнайшвидшого погодження єдиного документу, сформульованого всіма учасниками», - йдеться у повідомленні.

«Основний аргумент - до кінця поточного року залишилося тільки два засідання ТКГ», - наголосили в делегації.

Український план дій щодо Донбасу

План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».

5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.

10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.

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Автор: Віталій Саєнко