Лідери України і Німеччини обговорили ситуацію на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що провів продуктивні перемовини з канцлером Федеративної республіки Німеччина Олафом Шольцем.

Як Зеленський зазначив в Twitter, розмова стосувалася ситуації на фронті, продовження тиску на РФ, посилення санкцій, перспективи досягнення миру.

"Цінуємо підтримку Німеччини, зокрема оборонну. Розраховуємо на подальше сприяння Німеччиною на шляху України до повноправного членства в ЄС", - наголосив Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, заступник керівника Офісу президента Андрій Сибіга повідомив, що Зеленський сьогодні проведе розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцем та президентом Франції Еммануелем Макроном.

Раніше сьогодні Шольц заявив, що для швидкого закінчення війни необхідна мирна угода між Україною та Російською Федерацією. Однак до укладення потенційного договору ще далеко.

Шольц також наголошував на необхідності зупинити Путіна і не дати йому перемогти. Він також стверджував, що Росія опинилася в "драматичній ситуації", і єдиний вихід — домовитися з Україною.

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