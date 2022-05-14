Канцлер заявив, що РФ не вдалося досягти заявлених цілей.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц не бачить жодних змін у намірах російського президента Путіна після телефонної розмови з ним.

Про це він розповів в інтерв'ю T-online.

За словами канцлера, Росія загнала себе в "драматичну ситуацію".

Шольц впевнений, що рано чи пізно агресору доведеться домовлятися з Україною, адже Росії не вдалося досягти в Україні жодної з цілей.

"Україна не підкорена, вміло обороняється, проявляючи мужність і самопожертву. НАТО не відійшло, а фактично посилило східний фланг Альянсу. І стане ще сильніше, коли приєднаються Фінляндія і Швеція. Сама російська армія зазнала значних втрат, набагато більших, ніж за десять років афганської кампанії Радянського Союзу. Путін повинен усвідомити, що єдиний вихід з цієї ситуації - це домовитися з Україною", – сказав Шольц.

Однією з умов мирного договору він назвав відведення російських військ. Поки цього не відбудеться, санкції проти Росії продовжать посилювати.

"Президент Росії повинен розуміти, що можливість його країни отримувати вигоду зі світового прогресу заблокована до тих пір, поки не настане справжній мир", - розповів він.

Нагадаємо, що розмова Шольца з Путіним відбулася 13 травня. Канцлер повідомив, що озвучив російському президенту три основні тези.

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