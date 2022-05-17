Канцлер Німеччини повторив, що Путін не повинен перемогти.

Для швидкого закінчення війни необхідна мирна угода між Україною та Російською Федерацією. Однак до укладення потенційного договору ще далеко. При цьому Путін не повинен перемогти.

Такими думками поділився канцлер Німеччини Олаф Шольц під час бесіди з журналістами в ефірі програми RTL Direkt.

Після розмови з Путіним голова уряду ФРН стурбований можливістю ескалації війни в Україні. Але канцлер також переконаний, що Росії не можна дозволити стати тріумфатором.

"Ми повинні бути в змозі приймати розумні, дуже свідомі і дуже сміливі рішення. Путін не повинен виграти війну, це ціль. Але ми не будемо виходити за ці рамки. Це було б дуже неправильною ціллю, враховуючи той факт, що це ядерна держава", — сказав Шольц.

Канцлер Німеччини також стурбований тривалістю війни. Він упевнений, що для її завершення Росія повинна домовлятися з Україною.

"У чому сенс? Якщо так піде і далі, то в кінцевому підсумку буде тільки більше загиблих, більше зруйнованих сіл, селищ і міст. Тому війна повинна закінчитися швидко. Для цього, однак, необхідно рішення Росії взяти участь у досягненні взаєморозуміння з Україною", — сказав Шольц.

За словами голови уряду ФРН, "зброя повинна замовкнути, а Росія — вивести свої війська". Тільки тоді вдасться знайти рішення, але поки немає ознак такого розвитку подій.

Нагадаємо, раніше Олаф Шольц теж підкреслював необхідність зупинити Путіна і не дати йому перемогти. Він також стверджував, що Росія опинилася в "драматичній ситуації", і єдиний вихід — домовитися з Україною.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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