Для того, аби забезпечити діяльність Ради, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій було отримано 3 тисячі спецперепусток.

Спецперепустки для проїзду у громадському транспорті Києва отримали 363 депутати Верховної Ради України.

Про це Київінформ повідомили у Апараті ВР

Також у ВР повідомили, що «у зв’язку з необхідністю забезпечити діяльність Ради, народних депутатів, підвідомчих підприємств, установ та організацій» було отримано 3000 шт. спецперепусток для проїзду в громадському транспорті Києва.

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«Зазначені перепустки були видані народним депутатам, помічникам-консультантам народних депутатів, працівникам Апарату ВР, Інституту законодавства ВР, держпідприємству «Парламентський телеканал «Рада», держпідприємству «Редакція газети «Голос України», держпідприємству - Видавництво ВР, автобазі управління справами Апарату ВР та іншим підвідомчим управлінню підприємствам, установам та організаціям», - йдеться у відповіді на запит.

Локдаун в Києві

З 5 квітня в Києві через погіршення епідситуації введено жорсткий локдаун, зокрема проїзд у громадському транспорті здійснюється за спецпропусками.

Громадський транспорт працює виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури.

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Автор: Денис Прядко