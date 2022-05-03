Президент Франції Еммануель Макрон вперше після переобрання провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.
Про це повідомляє прес-служба Кремля.
Володимир Путін привітав Еммануеля Макрона з перемогою на недавніх президентських виборах і переобранням на пост глави держави. Сторони продовжили обмін думками щодо ситуації в Україні.
Зокрема, обговорювали евакуацію з "Азовсталі" за посередництва ООН.
Путін закликав Захід припинити постачання на Україну озброєнь.
З французької сторони, як повідомляється, була висловлена стурбованість з приводу виниклої проблеми забезпечення глобальної продовольчої безпеки.
У цьому контексті Путін наголосив, що ситуація в даному питанні ускладнена насамперед через санкції Заходу.
Прес-служба президента Франції і сам Макрон не поінформували про факт переговорів і їхні підсумки.
Нагадаємо, що раніше Макрона з перемогою у виборах привітав президент України Володимир Зеленський, назвавши французького президента великим другом України.
30 кКвітня Еммануель Макрон зідзвонився з українським гарантом Володимиром Зеленським і пообіцяв посилити гуманітарну допомогу і військові поставки Києву.