Сторони обговорили Україну.

Президент Франції Еммануель Макрон вперше після переобрання провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це повідомляє прес-служба Кремля.

Володимир Путін привітав Еммануеля Макрона з перемогою на недавніх президентських виборах і переобранням на пост глави держави. Сторони продовжили обмін думками щодо ситуації в Україні.

Зокрема, обговорювали евакуацію з "Азовсталі" за посередництва ООН.

Путін закликав Захід припинити постачання на Україну озброєнь.

З французької сторони, як повідомляється, була висловлена стурбованість з приводу виниклої проблеми забезпечення глобальної продовольчої безпеки.

У цьому контексті Путін наголосив, що ситуація в даному питанні ускладнена насамперед через санкції Заходу.

Прес-служба президента Франції і сам Макрон не поінформували про факт переговорів і їхні підсумки.

Нагадаємо, що раніше Макрона з перемогою у виборах привітав президент України Володимир Зеленський, назвавши французького президента великим другом України.

30 кКвітня Еммануель Макрон зідзвонився з українським гарантом Володимиром Зеленським і пообіцяв посилити гуманітарну допомогу і військові поставки Києву.

Вас також можуть зацікавити новини: