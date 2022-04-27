У момент нападу французький лідер був у натовпі. Охорона швидко зреагувала.

Президента Франції Еммануеля Макрона закидали помідорами під час робочого візиту до муніципалітету Суржи неподалік Парижа.

Про це повідомляє канал BFM.

Інцидент стався, коли Макрон був у натовпі. Охорона швидко зреагувала, відкривши парасольку над головою президента.

Напад на Макрона вдалося зняти на відео.

Нагадаємо, що раніше Макрона з перемогою у виборах привітав президент України Володимир Зеленський, назвавши французького президента великим другом України.

Результати виборів у Франції 2022

За даними обробки 100% голосів виборців та стало відомо, що Макрона вдруге вибрали президентом Франції. За чинного лідера країни проголосували 58,54% виборців, а за Марін Ле Пен - 41,46%, йдеться на сайті Міністерства внутрішніх справ Франції.

Еммануель Макрон 13 квітня в ефірі телеканалу France 2 не захотів називати дії російської армії в Україні геноцидом.

"Я був би обережним з такими термінами сьогодні, оскільки ці два народи є братніми", - заявив французький лідер.

Пізніше президент України Володимир Зеленський запросив Макрона в нашу країну, щоб той зрозумів, "що тут геноцид, а не просто війна".

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