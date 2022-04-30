Також Макрон нагадав про готовність Франції зробити свій внесок в угоду про гарантії безпеки України.

Французький лідер Емманюель Макрон зідзвонився з українським гарантом Володимиром Зеленським, пообіцявши посилити гуманітарну допомогу та військове постачання Києву.

Про це пише CNN з посиланням на джерела в Єлисейському палаці.

Після перемоги на недавніх президентських виборах Макрон підтвердив свою готовність активно працювати протягом другого терміну над "відновленням суверенітету й територіальної цілісності України". Він також висловив стурбованість безперервними бомбардуваннями українських міст та "нестерпною" ситуацією в Маріуполі.

Окрім військової та гуманітарної допомоги, французький президент пообіцяв своєму українському колезі продовжити дію місії французьких експертів, які сприяють збору доказів військових злочинів росіян в Україні.

Водночас Зеленський подякував колезі за вже відправлені 615 тонн "допомоги", включаючи медикаменти, генератори для лікарень, продовольчу допомогу та автомобілі швидкої допомоги.

Раніше повідомлялося, що Франція готова надати необхідні Україні гарантії безпеки після закінчення війни. Гарантії включатимуть постачання військової техніки з можливою участю інших країн, таких як Німеччина, Італія і Туреччина.

Також Макрон заявляв, що Франція нарощує військову допомогу Україні і передає Києву самохідні артилерійські установки CAESAR власного виробництва. Їх використанню навчать сорок українських військових.

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