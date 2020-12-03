Наразі невідомо, чи з'явиться на засіданні переобраний мер Харкова.

Перше засідання нового складу Харківської міськради (VIII скликання) має відбутись 9 грудня.

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Про це свідчить постанова №125 Харківської міської ТВК, оприлюднена на сайті міськради.

«Скликати першу сесію Харківської міської ради Харківського району Харківської області VIII скликання у приміщенні великої зали засідань Харківської міської ради (м. Харків, пл. Конституції, 7, III поверх) «09» грудня 2020 року о 10 год. 00 хв», - йдеться в документі.

Комісія також постановила опублікувати проект порядку денного першої сесії Харківської міської ради.

Наразі невідомо, чи з'явиться на першому засіданні нової міськради переобраний мер Харкова Геннадій Кернес, який лікує ускладнення коронавірусу за кордоном.

Напередодні Міська Рада Харкова екстрено зібралась на сесію у старому складі, серед нагальних питань – затвердження нового регламенту. Усе тому, що переобраний міський голова Харкова Геннадій Кернес, який мав би скласти присягу та очолити сесію, усе ще відсутній.

Кернес має складати присягу саме на першій сесії з новим депутатським корпусом. Юристи заявляють, якщо Кернес так і не з'явиться на сесії нового скликання, то за його відсутності Харковом керуватиме президія. Але депутати проголосували, аби на наступних сесіях обрати головуючого. Найвірогідніше - ним стане секретар міської ради.

Тим часом заступники Геннадія Кернеса продовжують запевняти, із ним все гаразд і він приїде.

Стан здоров'я Кернеса: що відомо

У ніч з 16 на 17 вересня Кернес був доставлений медичним літаком до Німеччини у зв'язку з погіршенням стану здоров'я. Кернес проходить додаткове повне обстеження в лікарні, після цього лікарі визначать, як лікувати його надалі.

За інформацією Павла Фукса, в "Шаріте" Геннадія Кернеса помістили в палату інтенсивної терапії, де він проходить курс лікування від COVID-19.

За час, поки Геннадій Кернес перебуває на лікуванні за кордоном, міськрада кілька разів спростовувала чутки про його смерть.

4 листопада Кернеса офіційно оголосили мером Харкова. Кернес переміг з результатом 60,34% (195 044 голосів).

Син Кернеса Данило Привалов 26 листопада заявив, що тому дозволили покинути берлінську клініку «Шаріте» й повернутися до України.

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Автор: Дмитро Захаров