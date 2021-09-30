Інцидент стався в поїзді, який прямував на виїзне засідання фракції на Західній Україні.

Через масову поїздку народних депутатів від "Слуги народу" на виїзне засідання фракції в Трускавці працівникам "Укрзалізниці" доводиться пересаджувати інших пасажирів поїздів.

Однією з них виявилася журналістка Ганна Стешенко, про що вона повідомила у Facebook.

Інцидент стався в поїзді "Київ-Трускавець", квитки на який вона та її колега купили заздалегідь.

"Як виявилося, у двох депутатів куплені квитки на наші місця. Далі - більше. Прибігає начальник поїзда і тремтячими руками показує телеграму ... Довго вибачався, хоча ж він тут точно ні до чого. У підсумку нас переселили в сусідній вагон з "простими смертними", - пише Стешенко.

Читайте такожЦеремонія нагородження та dj-сет від Арахамії: ЗМІ дізнались програму зустрічі "слуг" у ТрускавціЗа її словами, нардепам дістався вагон із заздалегідь заправленою постіллю.

"Один з видних нардепів "слуги" (з Одеси. Прізвище називати не буду, але кому треба, той відразу зрозуміє) пожартував, оглядаючи вагон: "Ти ж уявляєш! Скіки вони його мили перед нами?" - пише журналістка.

"Трускавець-2": що відомо

Про виїзне засідання "Велика фракція", яке проходитиме у Трускавці, стало відомо 27 вересня.

Зустріч "слуг народу", на яку запрошують і журналістів, відбудеться 1-2 жовтня в готелі Rixos Prykarpattya в Трускавці. На другий день очікується участь президента Володимира Зеленського.

На думку політологів на зустрічі буде вирішуватиметься питання відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Автор: Станіслав Кожемякін