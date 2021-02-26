Новий телеканал Медведчука пропрацював лише годину.

Швидке припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний" нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути пов'язане з "Божою карою".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише "Обозреватель". Його відомство, за словами Данілова, до цього не має відношення.

"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може якась технічна помилка, ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може це Божа кара?", – сказав Данілов.

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Він нагадав, що закрити вказаний телеканал можуть тільки у разі порушення законодавства або за роботу на країну-агресор.

"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українське законодавство, у них не буде жодних проблем", – сказав секретар відомства.

Що відомо про новий канал Медведчука

Телеканал "Перший незалежний" запустили в ефір о 18:00 26 лютого. Як повідомили представники медіахолдингу в коментарі ЗМІ, "Перший незалежний" об’єднав ZIK, NewsOne та 112 Україна, що перебувають під санкціями України через створення загрози національній безпеці.

За годину його відключили від супутника та кабельних мереж, мовлення триває лише в Youtube.

Хто власники нового телеканалу

Власниками львівського каналу "Перший незалежний" 23 лютого стали співробітники медіахолдингу Тараса Козака. Зокрема, в каналу змінився власник: ним стало ТОВ "Медіахолдинг Новини", створене 18 лютого 100 працівниками "каналів Медведчука".

За інформацією Детектор медіа, керівником ТОВ "Тайм Медіа", яке продало львівський канал "Перший незалежний" співробітникам "каналів Медведчука", став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев.

Єгоричев також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака. Зокрема, ці ТОВ володіють ліцензіями та мовлять під логотипом "112 Україна".

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Автор: УНІАН