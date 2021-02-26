"Перший незалежний" швидко вимкнули з телеефіру / скріншот відео

Швидке припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний" нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути пов'язане з "Божою карою".

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише "Обозреватель". Його відомство, за словами Данілова, до цього не має відношення.

"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може якась технічна помилка, ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може це Божа кара?", – сказав Данілов.

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Він нагадав, що закрити вказаний телеканал можуть тільки у разі порушення законодавства або за роботу на країну-агресор.

"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українське законодавство, у них не буде жодних проблем", – сказав секретар відомства.

Що відомо про новий канал Медведчука

  • Телеканал "Перший незалежний" запустили в ефір о 18:00 26 лютого. Як повідомили представники медіахолдингу в коментарі ЗМІ, "Перший незалежний" об’єднав ZIK, NewsOne та 112 Україна, що перебувають під санкціями України через створення загрози національній безпеці.
  • За годину його відключили від супутника та кабельних мереж, мовлення триває лише в Youtube.

Хто власники нового телеканалу

  • Власниками львівського каналу "Перший незалежний" 23 лютого стали співробітники медіахолдингу Тараса Козака. Зокрема, в каналу змінився власник: ним стало ТОВ "Медіахолдинг Новини", створене 18 лютого 100 працівниками "каналів Медведчука".
  • За інформацією Детектор медіа, керівником ТОВ "Тайм Медіа", яке продало львівський канал "Перший незалежний" співробітникам "каналів Медведчука", став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев.
  • Єгоричев також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака. Зокрема, ці ТОВ володіють ліцензіями та мовлять під логотипом "112 Україна".

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Автор: УНІАН