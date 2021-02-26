Швидке припинення мовлення телеканалу "Перший незалежний" нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука може бути пов'язане з "Божою карою".
Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера", пише "Обозреватель". Його відомство, за словами Данілова, до цього не має відношення.
"Що сталося з тим телеканалом? Чому він припинив мовлення? Може якась технічна помилка, ми не знаємо. Потрібно розбиратися. А може це Божа кара?", – сказав Данілов.
Читайте такожЗеленський доручив карати винних за невиконання рішень РНБО
Він нагадав, що закрити вказаний телеканал можуть тільки у разі порушення законодавства або за роботу на країну-агресор.
"Ми збираємо всю інформацію, яка стосується ЗМІ, це наша робота. Ми відстежуємо всі ці процеси. Якщо канал не порушує українське законодавство, у них не буде жодних проблем", – сказав секретар відомства.
Що відомо про новий канал Медведчука
- Телеканал "Перший незалежний" запустили в ефір о 18:00 26 лютого. Як повідомили представники медіахолдингу в коментарі ЗМІ, "Перший незалежний" об’єднав ZIK, NewsOne та 112 Україна, що перебувають під санкціями України через створення загрози національній безпеці.
- За годину його відключили від супутника та кабельних мереж, мовлення триває лише в Youtube.
Хто власники нового телеканалу
- Власниками львівського каналу "Перший незалежний" 23 лютого стали співробітники медіахолдингу Тараса Козака. Зокрема, в каналу змінився власник: ним стало ТОВ "Медіахолдинг Новини", створене 18 лютого 100 працівниками "каналів Медведчука".
- За інформацією Детектор медіа, керівником ТОВ "Тайм Медіа", яке продало львівський канал "Перший незалежний" співробітникам "каналів Медведчука", став менеджер медіагрупи Тараса Козака Павло Єгоричев.
- Єгоричев також є директором ТОВ "Новий формат ТВ" та головою у ТОВ "ТВ Вибір", які входять до складу медіагрупи Козака. Зокрема, ці ТОВ володіють ліцензіями та мовлять під логотипом "112 Україна".
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram