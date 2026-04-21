'Я чітко дав це зрозуміти': Петер Мадьяр пригрозив арештом Нетаньяху – союзнику Орбана

Новий лідер Угорщини офіційно підтвердив різкий поворот у зовнішній політиці країни.

Обраний прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадьяр заявив, що його країна зобов'язана взяти під варту прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, якщо той ступить на угорську територію, перебуваючи в розшуку Міжнародного кримінального суду.

МКС видав ордер на арешт Нетаньяху в листопаді 2024 року за звинуваченням у ймовірних військових злочинах і злочинах проти людяності. Країни-члени МКС в принципі зобов'язані затримувати осіб, щодо яких видано такі ордери. Але раніше Угорщина відмовилася заарештовувати ізраїльського лідера, коли він відвідував Будапешт у квітні 2025 року, коли посаду прем'єр-міністра обіймав вірний союзник Нетаньяху Віктор Орбан, пише Politico.

Перед цією зустріччю Орбан оголосив про вихід Угорщини з МКС – процес, який згідно зі статутом суду займає один рік, – і гарантував Нетаньяху імунітет. Однак Мадьяр оголосив, що зупинить вихід з МКС до 2 червня, що складе рівно рік після того, як Угорщина подала офіційне повідомлення про вихід генеральному секретарю ООН, пише ЗМІ.

На запитання журналістів про те, що це означатиме для запланованого на цю осінь візиту Нетаньяху – він уже прийняв запрошення Угорщини, – Мадьяр відповів: "Я чітко дав це зрозуміти й ізраїльському прем’єр-міністру. Уряд "Тіса" твердо має намір зупинити це і гарантувати, що Угорщина залишиться членом МКС".

Він додав: "Якщо країна є членом МКС і особа, яку розшукує МКС, заходить на нашу територію, то цю особу має бути взято під варту".

Деякі країни, однак, стверджували, що можуть залишатися членами МКС, не виконуючи подібні ордери. Франція, наприклад, заявила, що арешт Нетаньяху суперечив би іншим угодам, які вона має з Ізраїлем. Стаття 98 статуту МКС підтверджує аргументацію Франції, зазначаючи, що країна не може "діяти всупереч своїм зобов’язанням за міжнародним правом щодо… дипломатичного імунітету особи".

Екс-канцлер Німеччини Олаф Шольц теж заявляв у 2025 році, що не може уявити, щоб його країна заарештувала Нетаньяху. Італія також надала ізраїльському лідеру імунітет.

Раніше УНІАН повідомляв, що після поразки Орбана на виборах Ізраїль залишився без захисту в Європі, адже саме він неодноразово використовував своє право вето, щоб захистити уряд Біньяміна Нетаньяху від тиску.

Сам же Нетаньяху нещодавно заявляв, що спільні зусилля США та Ізраїлю проти Ірану ще не завершилися. "У будь-який момент можуть відбутися нові події. Хто знає, що принесе завтра чи післязавтра", – заявив він.

