У нашій країні "терор" з боку співробітників ТЦК і СП має бути припинений якомога швидше, вважає народний обранець.

Мобілізація в Україні 2024 рік не припиняється, проте її ідею дискредитував "терор", який на вулицях влаштували співробітники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Такою думкою поділився заступник голови парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв під час спілкування з "РБК-Україна". За його словами, потрібні ефективні і реальні альтернативи "терору". Народний обранець додав, що в Раді над цим питанням працюють.

"Терор ТЦК на вулицях дискредитував ідею мобілізації, знизив моральний дух суспільства і підірвав єдність в державі. Це має бути припинено якомога швидше, але нам потрібні реальні та ефективні альтернативи...", - заявив парламентар.

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У центрі уваги новини України - мобілізація може бути змінена

Зараз в нашій країні мобілізують людей, яким вже виповнилося 27 років. Мобілізаційні правила можуть змінитися - Кабмін передав до Верховної Ради законопроект №10449, в якому прописано ряд нововведень. Зокрема, запропоновано знизити мобілізаційний вік до 25 років та звільнити від проходження служби в армії людей, які мають інвалідність.

Крім того, в документі прописано посилення покарання за ухилення від проходження служби. Ухильникам, у тому числі можуть заборонити керувати транспортними засобами. Також можуть бути заарештовані рахунки порушників.

Нардеп-"слуга народу" Георгій Мазурашу 4 лютого написав, що подав до парламенту новий законопроект про мобілізацію в українській державі, який створений для того, щоб "припинити полювання на людей".

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